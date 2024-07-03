الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"من حلاوته الديكور كله اتحرق".. انتصار تكشف كواليس مسلسل "المعلم"

الفنانة إنتصار
الفنانة إنتصار

كشفت الفنانة انتصار تفاصيل  كواليس مسلسل "المعلم"، قائلة: "إن مسلسل "المعلم" مسلسل جميل لأن سوق السمك كان من أجمل الديكورات التي عملنا بها"، معقبة: "تقريبًا من كتر ما الديكور حلو.. اتحرق". 

وأضافت الفنانة انتصار خلال لقاءها ببرنامج "It's Showtime" المذاع عبر قناة الحياة: "كويس إن الديكور اتحسد عشان كان فاضل فيه أسبوعين تصوير، وكنا كل ما ندخل للديكور تقول بالضبط مقلدين سوق العبور، لغاية ما الديكور اتحرق".

كما كشفت الفنانة انتصار عن كواليس تعامل فريق عمل مسلسل "المعلم" مع بعض أثناء التصوير، قائلة: "كلهم على علاقات صداقة ببعض وعلى معرفة ببعض، وكلهم من المسرح وشفالين من المسرح، وكل ما يجي وقت التصوير نجيبهم من غرف بعض.. كان فيه حسن اختيار جميل في كاست مسلسل "المعلم". 

وأشارت الفنانة انتصار إلى أنها كانت لها أكثر من جملة في مسلسل "المعلم" أصبحت تريند ومتداولة على السوشيال ميديا مثل "أمي الله يرحمها قالت لي "الرفسة القوية ما تجيش غير من الحمار اللي دلعته"، و"من هنا ورايح فيه تقدير فيه بقاء.. مفيش تقدير إلى اللقاء"، معقبة: "الأقويل بتاعتي في "المعلم" كانت جامدة جدًا وأنا نفسي اتفرج عليه زيي زيكم".

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