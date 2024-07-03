نبيل عبد الفتاح يناقش كتابه "غزة سردية البطولة".. الليلة

يحل المفكر الكاتب الكبير دكتور نبيل عبد الفتاح، في ضيافة المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، في أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع أحدث مؤلفاته، كتاب “المقاومة والحرية.. غزة سردية البطولة والإبادة”.

تفاصيل مناقشة كتاب نبيل عبد الفتاح

ففي الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، يحل الكاتب دكتور نبيل عبد الفتاح، في ضيافة المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، بمقره الكائن في 12 شارع النيل بالجيزة، في أمسية ثقافية لتوقيع ومناقشة كتابه الأحدث، والصادر مؤخرا عن دار ميريت للنشر، تحت عنوان "المقاومة والحرية.. غزة سردية البطولة والإبادة".

ويتناول الكتاب بالنقد والنقاش والتحليل كل من، دكتور عصام عبد الفتاح ــ الشاعر جرجس شكري ــ الكاتب إيهاب الملاح، وتدير الأمسية الكاتبة اليمنية سهير السمان.

وفي كتابه "المقاومة والحرية.. غزة سردية البطولة والإبادة"، يتطرق المفكر دكتور نبيل عبد الفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيس مركز تاريخ الأهرام، الأسبق، إلى حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة وأهلها منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي مقدمته للكتاب، يشير “عبد الفتاح” إلى أن: الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي شكلت ذروة الحد الفاصل بين خطاب الإبادة، والمقاومة، بين الاحتلال الاستيطاني، وأساطيره التوراتية التأويلية المحلقة والمتجذرة في بعض من العقل السياسي اليميني واليميني الديني المتطرف، وبين خطاب الكفاح الوطني من أجل الاستقلال والحرية.

من قلب التراجيديا الإنسانية، انفجرت حروب اللغة والمصطلحات والخطابات المتصارعة إسرائيليًا وأمريكيًا وأوروبيًا التي انحسرت عنها وجوهها الأخلاقية والإنسانية والقانونية الدولية، في مواجهة خطاب الشرعية والقانون الدولي، والحرب، والإنساني، والقيم الإنسانية المنتهكة من إسرائيل وقادتها وجيشها وداعميها الدوليين في مراكز الغرب الإمبريالي العولمي.

ويضيف الباحث دكتور نبيل عبد الفتاح: صراع السرديات والتأويلات - حول الحرب وجرائمها دارت ولا تزال بين الدفاع الشرعي المزعوم، والحق في المقاومة الوطنية - لم يقتصر على اللغة، بل امتد إلى قلب الثورة الرقمية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الكونية، وجماهيرها الرقمية والفعلية الغفيرة عبر المشهديات المرئية والصور والفيديوهات الطلقة، والمنشورات والتغريدات التي وثقت ولا تزال الإبادة، على نحو أدى إلى تحفيز بعض اتجاهات إنسانية من ثنايا الضمير الكوني.

ويعد الكاتب نبيل عبد الفتاح، من أبرز الخبراء المتخصصين في مجال الإسلام السياسي، صدر له العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: النخبة والثورة: الدولة والإسلام السياسي ــ الدين والدولة الطائفية ــ الإسلام والديمقراطية والعولمة ــ الوجيز في المنظمات الدولية ــ المصحف والسيف: صراع الدين والدولة في مصر ــ الوجه والقناع: الحركة الإسلامية والعنف ــ سياسات الأديان: الصراعات وضرورات الإصلاح ــ النص والرصاص: الإسلام السياسي والأقباط وغير ذلك.