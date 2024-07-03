صدور "جواز سفر لامرأة بجناحين" لـ محمد عبدالحميد توفيق عن هيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، ديوان "جواز سفر لامرأة بجناحين" للشاعر محمد عبدالحميد توفيق.

يضم الديوان نصوصًا تتراوح بين القصر والطول، وتتميز بالتكثيف لغةُ ودلالات، ويجمع بينها خيط رابط حيث الاغتراب جسدا وروحا مفتتح البوح بالهم الإنساني والتناغم مع مفردات الوجود بحثًا عن واقع أفضل ورؤية أجمل وعالم بديل.

والديوان الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، هو الثامن في مسيرة محمد توفيق الشعرية، إذ أصدر من قبل "هندسة الأوجاع" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تلاه مشروع شعري عن الأشجار وتحولاتها من أغصان مخضرة مثمرة إلى أخشاب تتماهى مع تفاصيل الحياة ودورة الوجود، وتوزعت هذه التجربة الشجرية على ثلاثة دواوين هي: "سيرة أخشاب تتهيأ للملكوت، " وحده الشجر العارف بالسر"..وديوان" تحصدني بدمعتها السنابل"، وللشاعر أيضًا ديوان شعري للأطفال هو " طائرتي الورقية" صدر عن دار الرسالة بالكويت، ثم صدر له " لهيب العسل"، وهو تجربة تأملية في الحب بمفهومه الإنساني الأرحب، وقبل أشهر أصدر ديوان نافذة معطلة عن دار الأدهم للطباعة والنشر.

ديوان يعزف على وتر التناقضات الوجودية

وفي ديوانه الجديد، يعزف توفيق على وتر التناقضات الوجودية، فما بين الحلم وبلادة الواقع تتأرجح الروح، وفي رحلة البحث عن الخلاص من القلق والقهر وسجن الروح تنتقل الذات الشاعرة عبر مسارات شعرية يُغني كلامها القليل عن مساحات البوح والفضفضة، وهنا تضيق العبارة وتتسع الرؤية.

وقي ديوان جواز سفر لامرأة بجناحين تتبدى تجربة شعرية تأملية في الحب والصد والرغبة في الوصال مع الحبيبة التي ترمز للوطن بمفهومه الأشمل كما تعتبر معادلا موضوعيا للأرض ومفردات الكون والوجود.

وفي ديوانه الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، يشير الشاعر في نصوصه إلى فلسفة المشاعر الإنسانية والتأمل بحثًا عن الحقيقة واستكناه أسرار الوجود، ويتجلى السفر بالروح في معظم نصوص الديوان فرارا من ألم الواقع، وبحثًا عن الأمل المرتجى والحلم المبتغى في شعرية مكثفة تلمح ولا تصرح لكنها تكشف عن معان إنسانية موغلة في الاغتراب بحثًا عن الذات المشتتة في البلاد وفي وجوه الناس.

مقتطف من إحدى قصائد الديوان

‏في محطةِ المترو اشتريتُ تذكرتين

ليس منطقيا أن أمرقَ بمفردي إلى القطار وأتركَ طيفَكِ يتسلل بلا تذكرةٍ

فعلتُها مرةً

ركبتُ الطائرةَ وتركتكِ تلوحينَ بدموعكِ لي.. ولم أنتبه إلا وقد نبت لكِ جناحان

كنتِ تطيرين معي

حتى هدّكِ التعبُ ونمتِ في الفضاء

وحين وصلتُ إلى المطار

قبض عليَّ ضابطُ الأمنِ بتهمةِ التخلي عن حبيبتي

أقسمتُ له إنني أحمل طيفَكِ في قلبي

لكنَّ جوازَ سفري قديمٌ ومتهالكٌ

ولا يتسعُ لامرأةٍ لها جناحان‏.

سيرة الشاعر محمد توفيق

يقيم الشاعر محمد توفيق في الكويت منذ 19 عامًا، ويعمل صحفيًا في جريدة القبس، وهو عضو اتحاد كُتاب مصر، وفاز بعدد من الجوائز الأدبية منها: جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة، جائزة المجلس الأعلى للثقافة، جائزة مجلة "ماجد" في أدب الطفل"، وله تحت الطبع "وجوه في الغربة" وهو كتاب سردي من واقع يوميات الغرباء، وقصص للأطفال بعنوان" النيل المسافر"، و" حكايات جدتي".