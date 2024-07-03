الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماس كهربائى "بلوحة مفاتيح"وراء حريق شقة سكنية بأوسيم

حريق شقة
حريق شقة

دلت التحريات الأولية أن ماس كهربائي “بلوحة مفاتيح الكهرباء” وراء حريق شقة سكنية بأوسيم وتفحم محتوياتها.

 

 نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم بالجيزة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي اصابات.

 

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وبنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم في الجيزة.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

التحريات الأولية ماس كهربائي لوحة مفاتيح الكهرباء حريق شقة سكنية اوسيم

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السيطرة على حريق شقة سكنية فى أوسيم

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