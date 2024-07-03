الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توضيح من الرئاسة السورية حول حادث مستشارة بشار الأسد

لونا الشبل
لونا الشبل

كشفت الرئاسة السورية في توضيح لوكالة الأنباء السورية "سانا" تفاصيل تتعلق بالوضع الصحي للمستشارة لونا الشبل التي تعرضت يوم الثلاثاء لحادث سير.

وقال المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية لوكالة "سانا" إن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر اليوم الثلاثاء".

وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث "أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار".

وتابع التوضيح أن الشبل "تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق".

واختتم التوضيح بالقول: "تبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال لـ"سكاي نيوز عربية" إنه تم نقل لونا الشبل إلى المستشفى الشامي في دمشق، ووصف حالتها بـ"الخطيرة".

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