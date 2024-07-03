بمشاركة البابا تواضروس.. هيئة كوبتك أورفانز تحتفل بعيدها الـ35 فى كندا

تحت شعار "من جيل إلى جيل"، اختتمت هيئة كوبتك أورفانز، احتفالاتها بالعيد الخامس والثلاثين على تأسيسها، وذلك في فندق أوكفيل كونفيرنس أند بانكويت سنتر بمدينة أونتاريو الكندية، وسط مشاركة مجموعة من كبار الشخصيات بكندا.

هيئة كوبتك أورفانز تحتفل بعيدها الـ35 فى كندا

وهيئة كوبتك أورفانز، تأسست عام 1988، وهي هيئة تنموية دولية مقرها الرئيسي فرجينيا بالولايات المتحدة ويوجد لها مقار في مصر وكندا وبريطانيا وأستراليا، حيث تعمل في خدمة الأطفال والشباب لخلق أجيال قادرة على خدمة وتنمية وتطوير المجتمع؛ انطلاقا من مبدأ المسئولية المشتركة للمجتمع المدني وتعمل الهيئة بالشراكة مع الكنيسة القبطية وبعض المنظمات المحلية المعنية بالتنمية.

تفاصيل حفل هيئة كوبتك أورفانز

وفي إطار فعاليات الاحتفال قدمت المهندسة نيرمين رياض المؤسسة والمديرة التنفيذية للهيئة، جائزة كوبتك أورفانز "القيادة بالنموذج" إلى كلًا من: الدكتور مارك بولس أستاذ وطبيب جراحة المخ والأعصاب، والدكتور جورج إبراهيم متخصص في طب وجراحة الأعصاب للأطفال، على ما قدماه من خدمات وإسهامات في مجال الطب في كندا.

السيد آريس باربيكيان يهدي كوبتك أورفانز شهادة تقدير

وحضر الحفل العديد من أصدقاء كوبتك أورفانز من الداعمين والشركاء لعملها في مصر، أبرزهم: شريف سبعاوي وأريس بابيكيان أعضاء البرلمان الكندي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رجال الكنيسة القبطية نذكر منهم نيافة الحبر الأنبا مينا أسقف إيبارشية مسيساجا وغرب كندا، والقمص أنجيلوس سعد، والقس موسى البراموسي، والقس يؤنس عوض الله، ومن أعضاء مجلس الإدارة بكندا حضرا كلا من: عادل بولس ومارك نخلة.

كما قدم الحفل الإعلامي رامي بطرس مُقدم برنامج "أوكسجين مع رامي" على قناة "OMNI2 TV" على شبكتي "Rogers" و"Bell Cable" بكندا، وأيضًا قدمتا الأختين أيوب "The Ayoub Sisters" عرضًا موسيقيًا يجمع بين الموسيقى المصرية والعالمية.

السيد شريف سبعاوي يهدي كوبتك أورفانز شهادة تقدير

نجاحات هيئة كوبتك أورفانز

وتناول الاحتفال عروضًا للنجاحات والنتائج التي حققتها الهيئة خلال 35 عًاما، حيث خدمت حتى الآن حوالي 86 ألفاُ من الأطفال والشباب بكل برامجها المختلفة.

وأوضح الدكتور عماد جريس رئيس مكتب كوبتك أورفانز بكندا، أن عمل كوبتك أورفانز في مصر يتم بالمشاركة مع 66 من الآباء الأحبار داخل مصر من خلال برنامج "لست وحدك"، و184 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال برنامج "ابنتي الغالية".

المهندسة نيرمين رياض تهدي جائزة القيادة بالنموذج للدكتور مارك بولس

وأضاف أن "ما يجعل كوبتك أورفانز متميزة ليست فقط قدرتها على الاستمرار لمدة 35 عاما؛ بل قدرتها على التطور لمواكبة التغيرات والاستجابة إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للأطفال في كل البرامج، لافتًا إلى أنه بفضل دعم الأقباط والمصريين في دول الخارج لبرامج كوبتك أورفانز استطاع 99% من المشاركين في البرامج الوصول إلى أعلى مستوى من التعليم الذي يصبون إليه".

المهندسة نيرمين رياض تهدي جائزة القيادة بالنموذج للدكتور جورج أبراهيم

وفي ضوء الاحتفال بكوبتك أورفانز، قدم كلًا من: شريف سبعاوي وأريس بابيكيان أعضاء البرلمان الكندي خطابات تقدير للمهندسة نيرمين رياض والدكتور عماد جريس تحيةً لكوبتك أورفانز، لما تقوم به الهيئة من جهود لتنمية وتعليم الأطفال في مصر.

معرض الأعمال الفنية للأطفال في برامج كوبتك أورفانز

وأيضًا شارك كل من قداسة البابا تواضروس الثاني، وأيضا السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير لوي دُما سفير دولة كندا بمصر، برسالة تهنئة مصورة لتهنئة كوبتك أورفانز والعاملين بها بعيدها الخامس والثلاثين، كما أشادوا بجهود الهيئة في التنمية المستدامة ودورها القوي والمؤثر في تمكين الأطفال بالتعليم.

يذكر أن كوبتك أورفانز هيئة تنموية مسيحية دولية غير هادفة للربح مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وحصلت على العديد من الجوائز التقديرية، آخرها الحصول على الصفة الاستشارية من هيئة الأمم المتحدة لجهودها في التنمية، بينما تهدف مشروعات الهيئة إلى إطلاق العنان للإمكانات التي وهبها الله للأطفال في مصر، وإعدادهم لكي يصبحوا صناع التغيير في مجتمعاتهم.