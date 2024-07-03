عاجل.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل فى الوادى الجديد

شب حريق هائل منذ قليل بمزارع نخيل بواحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد حيث التهمت النيران أعدادا كبيرة من أشجار النخيل المثمرة والفاكهة وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لموقع الحريق.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في مزارع نخيل بطريق الهنداو موط بواحة الداخلة، حيث التهمت النيران أعدادا كبيرة من أشجار النخيل وإحدى الحظائر، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمزارع والمناطق المجاورة له.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بعدد من سيارات المياه ومواتير الرفع للمشاركة في إخماد الحريق ومنع انتقاله للمناطق المجاورة.

إخماد حريق بمزرعة نخيل بمركز الداخلة

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، من إخماد حريق شب في مزرعة نخيل بإحدى قرى مركز الداخلة.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالواقعة، وتبين نشوب حريق في مزرعة نخيل بقرية الشيخ والي، التابعة لمركز الداخلة، وجرى الدفع بـ6 سيارات مياه لإخماد النيران قبل وصولها للمزارع المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم عدد من النخيل المثمر وغير المثمر، وجرى حصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة من الزراعة والوحدة المحلية وكمية النباتات دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.