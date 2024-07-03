الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوسف الحسينى: مدينة العلمين حققت العام الماضى نجاح رائع بمهرجان 2023

يوسف الحسينى
يوسف الحسينى

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحدث عن مشروع العلمين الجديدة، لافتا إلى أنه كما ذكر مشروع رأس الحكمة والشراكة الاستراتيجية الكبرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي بالمصطلح الاقتصادي استثمار أجنبي مباشر، معقبًا: "أنا من أنصار أنه استثمار عربي مباشر". 

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن العلمين وهذه الشراكات الواسعة التي تتم مع القطاع الخاص والمكاسب التي من الممكن أن يحصل عليها الجميع، لافتا إلى أن مصر تضع الساحل الشمالي في بؤرة أهدافها الاستراتيجية من أجل الاستثمار. 

وأوضح الإعلامي يوسف الحسيني أنه عندما تم إنشاء مدينة العلمين، فقد تم إنشائها بمفهوم المدينة المتكاملة، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة حققت العام الماضي نجاحًا رائعًا من حيث روجت لنفسها عالميا من خلال مهرجان العلمين 2023، وهذا العام 2024 لدينا النسخة الثانية من هذا المهرجان، وبالتالي قد كان لدينا نجاح تم البناء عليه نجاحين وثلاثة وأربعة.

يوسف الحسيني العلمين الجديدة مهرجان العلمين النسخة الثانية

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