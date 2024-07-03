خطط الأحزاب البريطانية المشاركة فى الانتخابات للتعامل مع الأوضاع فى غزة والسودان

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على خطط الأحزاب البريطانية المشاركة في انتخابات مجلس العموم المقررة الخميس المقبل، للتعامل مع أبرز التحديات والصراعات العالمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والسودان وأوكرانيا.

وقالت الصحيفة، في سياق تقريرها أمس الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية الجديدة عليها أن تقرر الدور الذي ستلعبه على الساحة العالمية وكيفية تعاملها مع الأزمات العالمية الحالية، وخاصة في ظل قرار خفض الميزانية العامة، ومع تركيز أولويات الحكومة على أوكرانيا.

ويتوجه الناخبون البريطانيون، الخميس المقبل، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلين عنهم في مجلس العموم الجديد، في انتخابات تشير استطلاعات الرأي فيها إلى تراجع شعبية حزب المحافظين الحاكم لصالح حزب العمال المعارض، بعد 14 عاما قضاها المحافظون في السلطة.

وعن الأوضاع في غزة وأكرانيا، قال نائب وزير الخارجية البريطاني أندرو ميتشل، النائب بحزب المحافظين، للجارديان: "إن وضع أوكرانيا وغزة أصبح يشكل مصدر قلق بالغ ويستحوذ على نسبة كبيرة من الوقت للتعامل معه، وخاصة وأن تركيز العالم أجمع ينصب عليهما، ولذا فنحن بحاجة إلى تصحيح هذا الوضع".

من جانبها، مارست وزيرة الشؤون الإفريقية في حكومة الظل لين براون، ضغوطا من أجل زيادة الضغط على الأطراف المتحاربة بهدف وصول المساعدات الإنسانية والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفقا للتقرير.