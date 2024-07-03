فى بيان رسمى.. المقاولون يجدد اعتراضه بسبب الأخطاء التحكيمية عقب التعادل أمام إنبى

أبدى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، استياءه الشديد عقب انتهاء مباراة الفريق أمام إنبي والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأصدر مجلس إدارة المقاولون بيانا ناريا جديدا ضد لجنة الحكام باتحاد الكرة وجاء نصه على النحو التالي:

استمرارا للكوارث التحكيمية التي تعاني منها مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وللمرة السادسة هذا الموسم يتعرض فريق المقاولون العرب لأخطاء تحكيمية مؤثرة في توقيتات يتطلع فيه الجميع للحصول على حقوقه فقط وتضرب هذه الأخطاء مبادئ العدالة التي من المفترض أن تتوافر للجميع حتى نحظى ببطولة قوية تسفر عن مستوى حقيقي لكل الفرق.

نادي المقاولون العرب وهو يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية اعتراضًا على طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام إنبي والتي أقيمت بالجولة 29 للدوري وقادها تحكيميا الكابتن عاطف حسين وقاد غرفة الفار الكابتن محمد الصباحي، يؤكد أنه في ظل وجود تقنية الفار احتسب حكم المباراة ضربة جزاء غير صحيحة بالمرة بمساعدة من حكم الفار والذي من المفترض أن يكون وجودهم على التقنية لتحقيق أكبر قدر من العدالة ولم يراجع نفس الحكم ضربة جزاء للاعب المقاولون عمر سافيولا في الدقيقة 32 من الشوط الأول ولم يراجعه حكم الفار كما شابت المباراة أخطاء غريبة باحتساب أخطاء مؤثرة لا أساس لها من الصحة على مدار المباراة.

إن ضربة الجزاء غير الصحيحة التي تم احتسابها لا تستند على أي قواعد تحكيمية فلاعب إنبي سدد الكرة دون اشتراك وخرجت خارج المرمى قبل أي تلامس وتم الاحتساب بعد انتهاء الوقت الأصلي والمضاف من جانب الحكم والذي كان مقدرا بسبع دقائق.

ما يحدث يؤكد ما حذرنا منه في 5 خطابات رسمية سابقة دون تحقيق أو رد وهو ما يضرب مبدأ المنافسة العادلة في مسابقة الدوري.

إنبي ينجح في التعادل أمام المقاولون بهدفين

وفرض فريق إنبي تعادلًا مثيرًا على ضيفه المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل موسم 2023-2024.

واستطاع علي فوزي تسجيل الهدف الأول لـ إنبي في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى غالطت محمود أبوالسعود حارس المقاولون العرب، لتسكن شباكه.

وأدرك محمد سالم التعادل لـ المقاولون العرب في الدقيقة 38 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها "سافيولا" من الجهة اليمنى.

وسجل أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، حيث أرسل سافيولا ركلة حرة من الجهة اليسرى، لتصل لـ أوشايا، قبل أن يحاول لاعب الفريق البترولي تشتيت الكرة، لكنه أسكنها شباك فريقه بغرابة، ليمنح "ذئاب الجبل" نقاط الانتصار.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنبي بسبب خطأ على فاروقا ضد صلاح زايد لاعب الفريق البترولي.

علي فوزي انبرى لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 104، ليسجل هدف التعادل لفريقه، منهيًا المباراة بدون فائز.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنبي إلى 42 نقطة في المركز الرابع، ورصيد المقاولون إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب دوري نايل.