قيادة عمليات بألمانيا ومسؤول فى كييف.. الناتو يعد قرارات جديدة لدعم أوكرانيا

قال مسؤولون أمريكيون، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيتخذ مجموعة قرارات جديدة بشأن دعم طويل الأمد لأوكرانيا، من بينها إرسال مسؤول مدني كبير يختص بتنسيق العمليات هناك، وذلك خلال القمة السنوية الـ 75 المقرر انعقادها في واشنطن، الأسبوع المقبل، وفق "وول ستريت جورنال".

وذكرت الصحيفة، أن حلف "الناتو" يعمل على إنشاء قيادة جديدة في مدينة فيسبادن بألمانيا لتنسيق توفير المعدات العسكرية لكييف وتدريب القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن من المنتظر مشاركة قرابة 700 عنصر من قوات الحلف في العملية.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني إحباط محاولة انقلاب قال إنها مؤامرة روسية وتهدف إلى إثارة اضطرابات عامة تليها الإطاحة بالحكومة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن الخطوات الجديدة ستمكن التحالف من تنسيق جهود الدول الغربية بشكل أفضل لتزويد أوكرانيا بالدعم العسكري، وبينوا أن المسؤول المدني الكبير في كييف سيعمل على متطلبات تحديث القوات المسلحة الأوكرانية على المدى الطويل، بالإضافة إلى الدعم غير العسكري وربطه بقيادة "فيسبادن" في ألمانيا ومقر الناتو في بروكسل.

وتشير الخطوات الجديدة إلى تحول مهم في وضع التحالف الذي حافظ في البداية على مسافة بعيدة عن الحملة العسكرية في أوكرانيا، لتجنب اتهامات المشاركة في الصراع، لكن التغييرات التنظيمية تعني أن الاتحاد مستعد الآن للقيام بدور أكبر في مساعدة كييف على محاربة روسيا، بحسب الصحيفة.

وأرجع سفير الولايات المتحدة لدى حلف الناتو بين عامي 2009 و2013، إيفو دالدر، السبب الرئيسي لهذا التغيير إلى الرغبة في حماية جهود مساعدة أوكرانيا حال وصول الرئيس السابق دونالد ترمب إلى حكم الولايات المتحدة، موضحًا أنه "بدلًا من أن تكون واشنطن مسؤولة عن إدارة التدريب والمساعدة، سيكون الناتو هو المسؤول، لذلك، حتى لو خفضت واشنطن دعمها، فلن تتلاشى الجهود تمامًا".