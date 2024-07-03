الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا: طائرات التحالف الدولى اقتحمت المجال الجوى السورى 322 مرة فى يونيو

طائرات التحالف الدولى
طائرات التحالف الدولى

قال يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف 322 مرة طوال شهر يونيو.

 

وأضاف بوبوف في بيان له، أن "طائرات ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة تواصل خلق أوضاع خطيرة قد تتسبب في حوادث أو حوادث جوية وتصعيد الوضع في الأجواء السورية".

 

وأوضح: "قامت 3 أزواج من طائرات التحالف من طراز إف 15 وزوج من القاذفات الهجومية من طراز A-10 Thunderbolt بانتهاك الأجواء السورية في منطقة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، 8 مرات خلال اليوم".

 

وأشار بوبوف أنه تم الإبلاغ عن ما يصل إلى 322 انتهاكًا من قبل طائرات التحالف الدولي فى شهر يونيو المنقضي".

 

وأوضح بوبوف أيضا أن السلطات السورية والمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا ساعدا 29 لاجئًا على مغادرة مخيم الركبان في منطقة التنف، حيث الوضع الإنساني على حافة الكارثة.

 

وتابع: "لا يزال الوضع في مخيم الركبان للاجئين الواقع في منطقة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة غير مؤاتٍ، وبفضل جهود السلطات السورية ومركز المصالحة الروسي، غادر المخيم 29 لاجئًا (14 رجلًا وخمس نساء وعشرة أطفال)".

 

وأضاف أن الولايات المتحدة تظهر عجزا تاما عن مساعدة الناس على مغادرة مخيم اللاجئين والعودة إلى ديارهم.

 

واستطرد: "خلال النهار، تم الإبلاغ عن 6 هجمات قذائف على مواقع للقوات الحكومية من مواقع جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

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