الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. إسرائيل تفرج عن 114 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية المُحتجزة

دولارات
دولارات

ذكرت وكالة أنباء العالم العربي، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصدر حكومي فلسطيني لم تُسمّه، إن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وافق على  430 مليون شيكل (نحو 114 مليون دولار) من عائدات الضرائب، إلى السلطة الفلسطينية.

وأفاد المصدر بأن إسرائيل حوّلت عائدات الضرائب عن شهرين اثنين، لكنها خصمت قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة إلى موظفي القطاع العام في غزة، بالإضافة إلى رواتب عائلات الأسرى، والشهداء الذين سقطوا بنيران إسرائيلية.

كما اقتطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما يترتب على السلطة الفلسطينية من فواتير مياه وكهرباء وصرف صحي.

الأكثر قراءة

عاجل.. نجاة الإعلامى مدحت شلبى من حادث سير مروع

عاجل.. القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

عاجل.. غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة عيترون فى قضاء بنت جبيل بصاروخين «أرض- جو»

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين