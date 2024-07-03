عاجل.. إسرائيل تفرج عن 114 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية المُحتجزة

ذكرت وكالة أنباء العالم العربي، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصدر حكومي فلسطيني لم تُسمّه، إن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وافق على 430 مليون شيكل (نحو 114 مليون دولار) من عائدات الضرائب، إلى السلطة الفلسطينية.

وأفاد المصدر بأن إسرائيل حوّلت عائدات الضرائب عن شهرين اثنين، لكنها خصمت قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة إلى موظفي القطاع العام في غزة، بالإضافة إلى رواتب عائلات الأسرى، والشهداء الذين سقطوا بنيران إسرائيلية.

كما اقتطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما يترتب على السلطة الفلسطينية من فواتير مياه وكهرباء وصرف صحي.