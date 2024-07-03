الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هولندا تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16"

طائرة إف 16
طائرة إف 16

أكدت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين، أن بلادها حصلت على التصاريح اللازمة لتسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا.

وأبلغت أولونجرين البرلمان، أمس الثلاثاء، بأنه تم الحصول على التصاريح المطلوبة لتسليم الطائرات، قبل الفترة الانتقالية للحكومة الهولندية بعد عملية تشكيل ائتلاف مطولة منذ انتخابات العام الماضي، بحسب صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية.

ولم تكشف أولونجرين عن عدد الطائرات في التسليم الأولي أو الجدول الزمني المحدد لوصولها إلى أوكرانيا لاعتبارات أمنية.

ولعبت هولندا دورا رئيسيا في تشكيل تحالف دولي لتزويد أوكرانيا بطائرات إف-16، بهدف تعزيز دفاعاتها الجوية ضد روسيا.

وكانت الحكومة الهولندية قد أرسلت طائرات "إف-16" إلى منشأة تدريب في رومانيا لتدريب الطيارين الأوكرانيين والطاقم الأرضي على تشغيل وصيانة الطائرة.

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