الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوسف الحسينى: الأسعار أهم المطالب الشعبية أمام الحكومة الجديدة

الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني

علق الإعلامي  يوسف الحسيني على أهم المطالبات من الحكومة الجديدة، قائلًا: “أي مواطن في الدنيا سيقول الأسعار والتجار”. 

وأضاف الحسيني خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن من ضمن المطالبات الموجودة على طاولة الحكومة الجديدة الحد من جشع بعض كبار التجار، أما الحد من جشع بعض  التجار فهو مصطلح ليس له معنى، لأن من يتسبب في حدوث الأزمة ليس التاجر الصغير وإنما التاجر الكبير، ووقف أي شكل من أشكال الممارسات الاحتكارية، فالاحتكار من يمارسه هو بعض من كبار التجار. 

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني: "هذه المصطلحات ليست مصطلحات جديدة، وبالتالي علينا أن نركز في الصياغات فيما يتعلق بمطالبات الحكومة الجديدة، الصياغات فيما يتعلق بالتعهدات الدولية والقرارات الدولية، ومن ثم فإن الصياغة كل حرف فيها يفرق".

وشدد الحسيني على سرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، لافتًا إلى أنه أهم ما جاء على أجندة الأولويات،إذ أن الحوار الوطني تم تدشينه من أجل المشاركة السياسية لكل التيارات الموجودة في مصر، بعيدًا عن الإخوان وكل المتورطين في العنف.

الحكومة الجديدة الإعلامي يوسف الحسيني برنامج التاسعة ارتفاع الأسعار الغلاء

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