الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الحوثيون يقصفون "هدفا حيويا" فى حيفا بالصواريخ

جماعة الحوثي اليمنية
جماعة الحوثي اليمنية

قالت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الثلاثاء، إنها نفذت عملية مشتركة مع ميليشيا "المقاومة الإسلامية العراقية" على هدف حيوي في حيفا بإسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان بثه التليفزيون إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت "بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في حيفا بعدد من الصواريخ المجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وتشن جماعة الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات ملاحية منذ نوفمبر قائلة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأسفرت هذه الهجمات عن غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى ومقتل ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.

وبرز اسم ميليشيا "المقاومة الإسلامية العراقية" عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي، أي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتبنت معظم الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية بعد اندلاع حرب غزة، مبررة ذلك بدعم واشنطن لإسرائيل.

ومن أبرز الفصائل التي تنضوي تحت لواء الجماعة كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء.

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