الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب تركيا يكمل عقد المتأهلين لربع نهائى اليورو بالفوز على النمسا

منتخب تركيا
منتخب تركيا

أكمل منتخب تركيا عقد المتأهلين إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، بانتصاره الصعب على النمسا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة لايبزيج الألمانية، في ختام مباريات دور الـ16.

منتخب تركيا تقدم بهدف أول في الدقيقة الأولى عن طريق مريح ديميرال مدافع أهلي جدة السعودي، من متابعة لركلة ركنية نُفذت من الجهة اليسرى، مسجلًا أسرع هدف في تاريخ البطولة بالأدوار الإقصائية.

وكاد منتخب النمسا أن يعادل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق كريستوف بومجارتنر الذي تلقى كرة عرضية لكن تصويبته تمر بالقرب من القائم الأيمن.

وعاد ديميرال ليسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 59 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها أردا جولر من الجهة اليمنى.

وقلص جريجوريتش الفارق لـ النمسا في الدقيقة 66، لكنه لم يمنع الأتراك من التأهل للدور المقبل مكملين عقد المتأهلين لدور ربع النهائي.

وتأكد غياب كوكاتش وكوكسيك عن منتخب تركيا حال التأهل في الدور القادم، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وقاد هجوم النمسا مهاجم إنتر ماركو أرناوتوفيتش، بينما بدأ أردا جولير لاعب ريال مدريد أساسيًا مع المنتخب التركي.

يورو 2024.. أرناوتوفيتش في هجوم النمسا.. وجولير يقود تركيا

وجاء تشكيل النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: بينتز

خط الدفاع: بوش، دانسو، لينهرت، مويني

خط الوسط: سويلاد، لايمر، سبيتزر

خط الهجوم: شميد، أرناوتوفيتش، بومجرتنر

بينما جاء تشكيل تركيا كالآتي:

حراسة المرمى: جونك

خط الدفاع: مولدر، ديمرال، بردكيتش، كيدجول

خط الوسط: أيهان، يوكسيك، كوكاتش

خط الهجوم: جولير، يلديز، يلماز

ويأمل منتخب تركيا، تحت قيادة المدرب فينشينسو مونتيلا، في مواصلة التألق والتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا.

وتأهل المنتخب التركي للدور ثمن النهائي، بعدما حل وصيفًا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، خلف البرتغال المتصدر بفارق الأهداف فقط.

ويواجه منتخب تركيا، في دور ربع النهائي، منتخب هولندا الذي تأهل لذاك الدور بانتصاره العريض على رومانيا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ16.

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