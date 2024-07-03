رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية لاستخراج النتائج وتنسيق رياض الأطفال

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بـ الإسكندرية، من خلاله يتم الاستعلام على كافة نتائج الشهادات العامة بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث توفر مديرية التربية والتعليم درجات الشهادات عبر رابط المديرية، فضلًا عن العديد من الخدمات الأخرى التي يمكن التعرف عليها عبر الدخول على رابط الموقع.

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

يمكن من خلال رابط موقع التربية والتعليم بالإسكندرية، التقديم في المراحل التعليمية بدءً من مرحلة الـ kg سواء بالمدارس الحكومية أو التجريبية والمميزة، كما يتم متابعة التنسيق الخاص بالإلتحاق برياض الأطفال بجميع المدارس في الإدارات التعليمية التسع.

تنسيق الثانوية العامة عبر رابط مديرية التربية والتعليم

من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية يتم الاستعلام عن نتيجة شهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، كما يتم التقديم في تنسيق الصف الاول الثانوي العام للالتحاق بالمرحلة الثانوية بحسب التنسيق الذي تم اعتماده من محافظ الإسكندرية بمراحل التنسيق حتى الحد الأدنى.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية “هنا” يتم الحصول على النتائج فور اعتمادها، حيث يتم الدخول على الموقع واختيار نتيجة الشهادة المراد الحصول عليها، بالإضافة لمتابعة القرارات الوزارية، وتنسيق رياض الأطفال 2024-2025.

كما يتم الحصول على نتائج فور اعتمادها، من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية حيث يتم الدخول على الموقع واختيار نتيجة الشهادة المراد الحصول عليها، بالإضافة لمتابعة القرارات الوزارية، وتنسيق رياض الأطفال 2024-2025.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب

من خلال السطور التالية نتعرف كيف يمكن الاستعلام عن النتائج غبر رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بأتباع الخطوات التالية: