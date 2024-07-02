رضا البحراوى يتهم نجل شعبان عبد الرحيم بتهديده وسبه على "فيسبوك"

قال المحامي محمد مصطفى إبراهيم إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام عن موكله المطرب الشعبي رضا البحراوي ضد عدوية شعبان عبد الرحيم، يتهمه بالسب والتهديد، من خلال بث فيديوهات على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ أن رضا البحراوي يتضرر من المشكو في حقه الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي -فيسبوك- من خلال الإيميل الخاص به الذي يحمل أسمه وعنوانه، فيديوهات تحمل تهديد له بالموت وسبه ووصفه بالحرامي.

كما جاء بالبلاغ أن المشكو في حقه قال في الفيديو: «يارب يا رضا ربنا يولع فيك وتعمل حادثة».

وقال المحامي محمد مصطفى في بلاغه إن المشكو في حقه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بموكله بإفشائه تلك المقاطع والتهديدات الواردة بها، كما اعتدى على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لما نص عليه القانون رقم١٧٥ لسنة ٢٠١٨ من قانون تنظيم الاتصالات.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه وفقا لما ورد ضده من اتهامات.