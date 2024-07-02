الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رضا البحراوى يتهم نجل شعبان عبد الرحيم بتهديده وسبه على "فيسبوك"

رضا البحراوي
رضا البحراوي

قال المحامي محمد مصطفى إبراهيم إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام عن موكله المطرب الشعبي رضا البحراوي ضد عدوية شعبان عبد الرحيم، يتهمه بالسب والتهديد، من خلال بث فيديوهات على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ أن رضا البحراوي يتضرر من المشكو في حقه الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي -فيسبوك- من خلال الإيميل الخاص به الذي يحمل أسمه وعنوانه، فيديوهات تحمل تهديد له بالموت وسبه ووصفه بالحرامي.
كما جاء بالبلاغ أن المشكو في حقه قال في الفيديو: «يارب يا رضا ربنا يولع فيك وتعمل حادثة».
وقال المحامي محمد مصطفى في بلاغه إن المشكو في حقه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بموكله بإفشائه تلك المقاطع والتهديدات الواردة بها، كما اعتدى على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لما نص عليه القانون رقم١٧٥ لسنة ٢٠١٨ من قانون تنظيم الاتصالات.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه وفقا لما ورد ضده من اتهامات.

المطرب الشعبي رضا البحراوي عدوية شعبان عبد الرحيم مواقع التواصل الاجتماعي حرمة الحياة الخاصة

مواد متعلقة

7 يوليو.. الحكم على شقيق "كهربا" فى التعدى على رضا البحراوى

الأكثر قراءة

حظر إعلامى على لاعبى الأهلى.. وكولر يحسم موقف كهربا

أول سيدة تتولى حقيبة التنمية المحلية فى تاريخ مصر.. من هى منال عوض؟

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزارى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين