الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عماد حسين: الوزراء الجدد على درجة كبيرة من الكفاءة وأمامهم تحديات كبيرة

عماد حسين
عماد حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير صحيفه الشروق، إن ما أعلنته "إكسترا نيوز"، عن أسماء الوزراء الجدد تطور مهم جدًا، متمنيًا لهم التوفيق، مشيرًا إلى أنه حينما يكون لدينا نحو 20 وزيرًا فهذا معناه أننا نتحدث على تغيير كبير وتغيير في العمق.

أضاف عماد حسين، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الوزراء المرشحين هم على أعلى درجة من الكفاءة، مؤكدًا أن الاختيار كان على معيار الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل وهذا أمرمهم جدًا.

نواجه تحديات صعبة كثيرة جدًا في منطقة ملتهبة

وتابع "نواجه تحديات صعبة كثيرة جدًا في منطقة ملتهبة وعالم متأرجح وينقب يمينًا ويسارًا فبالتالي نحتاج لأكبر قدر من الكفاءات وبذل الجهد وأشخاص يكون لديها أفكارًا خلاقة لأن القضايا والتحديات صعبة للغاية وتحتاج لكل الجهد.

وعن الاستعانة ببعض الحقائب الوزراية لكفاءات من الخبرات الدولية، قال إنه أمر مهم جدًا والمهم أن يكونوا قادرين على إسعاد المواطنين وتحسين حياتهم.

عماد الدين حسين الوزراء الجدد الاختيار معيار الكفاءة العمل الخبرة تحديات صعبة

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