الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف نجحت مبادرة "ابدأ" فى توطين التصنيع المحلى؟ انفوجراف

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر
62.5 مليار جنيه استثمارات كمرحلة اولي 
28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية آخر 3 سنوات
84 فرصة استثمارية صناعية
24 مشروع اجراء الدراسات الفنية والمالية
37 فرصة مستقبلية جاري دراستها في قطاعات اخري 
50% خفض في الفاتورة الاستيرادية 
تأسيس 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية
24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية
توفير  3000 فرصة عمل 


الصناعات 
الصودا آش والسيليكون ضواغط التكييف والتبريد وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة، الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف 
اهداف المبادرة 
توطين الصناعة الحديثة
تقليل الفجوة الاستيرادية
توفير فرص عمل
تمكين القطاع الخاص 

ﻣﺼﻨﻊ أﻧﺠﻞ ﻳﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
تطوير صناعة الخمائر ومشتقاتها
الأكبر في الشرق اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
90% نسبة المادة الخام من المكون المحلي 
80% ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
52 دولة حول العالم

مصنع بيكو للآلات الثقيلة 
الطاقة الإنتاجية المستهدفة  160 لودر/ سنويًا 
(5-7) أطنان
500 مولد/ سنويا 
تعمل بالديزل بقدرات (5-500) ك.ف 
8 ملايين دولار التكلفة الاستثمارية 
9 ملايين دولار من الفاتورة الاستيرادية

 

مجمع واندا إيجيبت لوسائل النقل الخفيف 
105 ملايين دولار 
60 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر
750 ألف وحدة الطاقة الإنتاجية سنويا
250 مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية


المصرية كونكورد للمقاولات والصناعات الحديثة 
12.95 مليون دولار التكلفة الاستثمارية 
100 ألف طن سنويا الطاقة الإنتاجية
200 ألف طن سنويا طاقة مستهدفة 
118 مليون دولار سيوفر من الفاتورة الاستيرادية 


تصنيع منتجات الطلاء أنابيب الصلب الحلزونية للنفط والغاز والمياه

 

تصنيع منتجات الطلاء أنابيب الصلب الحلزونية للنفط والغاز والمياه

 

تصنيع منتجات الطلاء أنابيب الصلب الحلزونية للنفط والغاز والمياه

مبادرة ابدأ توطين التصنيع المحلي الاستثمارات الصناعية الصودا آش والسيليكون تصنيع التكييفات

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