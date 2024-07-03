كيف نجحت مبادرة "ابدأ" فى توطين التصنيع المحلى؟ انفوجراف

توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر

62.5 مليار جنيه استثمارات كمرحلة اولي

28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية آخر 3 سنوات

84 فرصة استثمارية صناعية

24 مشروع اجراء الدراسات الفنية والمالية

37 فرصة مستقبلية جاري دراستها في قطاعات اخري

50% خفض في الفاتورة الاستيرادية

تأسيس 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية

24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية

توفير 3000 فرصة عمل



الصناعات

الصودا آش والسيليكون ضواغط التكييف والتبريد وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة، الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف

اهداف المبادرة

توطين الصناعة الحديثة

تقليل الفجوة الاستيرادية

توفير فرص عمل

تمكين القطاع الخاص



ﻣﺼﻨﻊ أﻧﺠﻞ ﻳﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

تطوير صناعة الخمائر ومشتقاتها

الأكبر في الشرق اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

90% نسبة المادة الخام من المكون المحلي

80% ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

52 دولة حول العالم

مصنع بيكو للآلات الثقيلة

الطاقة الإنتاجية المستهدفة 160 لودر/ سنويًا

(5-7) أطنان

500 مولد/ سنويا

تعمل بالديزل بقدرات (5-500) ك.ف

8 ملايين دولار التكلفة الاستثمارية

9 ملايين دولار من الفاتورة الاستيرادية

مجمع واندا إيجيبت لوسائل النقل الخفيف

105 ملايين دولار

60 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر

750 ألف وحدة الطاقة الإنتاجية سنويا

250 مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية



المصرية كونكورد للمقاولات والصناعات الحديثة

12.95 مليون دولار التكلفة الاستثمارية

100 ألف طن سنويا الطاقة الإنتاجية

200 ألف طن سنويا طاقة مستهدفة

118 مليون دولار سيوفر من الفاتورة الاستيرادية



تصنيع منتجات الطلاء أنابيب الصلب الحلزونية للنفط والغاز والمياه

تصنيع منتجات الطلاء أنابيب الصلب الحلزونية للنفط والغاز والمياه

تصنيع منتجات الطلاء أنابيب الصلب الحلزونية للنفط والغاز والمياه