بين النزوح والغارات .. «القاهرة الإخبارية» ترصد حال الفلسطينيين فى غزة ورفح

تواصل قناة القاهرة الإخبارية تقديم تغطيتها الآنية لما تشهده الأراضي الفلسطينية من ويلات الحرب الإسرائيلية عبر شبكة كبيرة من مراسليها المتواجدين على خط النار على مدار الساعة.

وقال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية في خان يونس إن المشهد في غزة ينقسم بين عدوان برّي يتواصل على منطقة الشجاعية وآخر في مدينة رفح وما بينهما هو حالة نزوح جديدة وكبيرة لأعداد من الفلسطينيين الذين عادوا في الآونة الأخيرة إلى منازلهم في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

أضاف كويك، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استمرارا لعمليات النزوح من مناطق جورة اللوت وعبسان الصغيرة والكبيرة من منطقة بني سهيلة وحي المنارة ومنطقة معن ومنطقة الشوكة، مشيرًا إلى أن هذه المناطق طالب فيها الجيش المواطنين بالإخلاء بدعوى أنه ينوي الرد على إطلاق الصواريخ هناك.

وتابع أنه فيما يتعلق بالميدان لايزال الاحتلال يستهدف المنطقة الشرقية من مدينة غزة وتحديدًا حي الشجاعية مع استمرار العملية البرية هناك ومساء اليوم ارتقى 3 شهداء إثر قصف إسرائيلي في منطقة شارع المنصورة غرب حي الشجاعية حيث يتواصل القصف على هذه المنطقة، إضافة إلى شارع بغداد وهى المناطق التي تتمركز فيها آليات الاحتلال.

أشار إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرة بمدينة غزة تحديدًا في منطقة مسجد الشمعة بحي الزيتون راح ضحيتها 15 فلسطينيًا جراء استهداف مباشر لمجموعة من المواطنين.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها نقلًا عن البنتاجون بأن الرصيف البحري المؤقت المتخصص لإمداد غزة بالمساعدات لا يزال متوقفًا في أسدود ونبحث إمكانية عودته للعمل قريبًا.

وفي 22 يونيو الماضي، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أجزاء من الرصيف البحري العائم قبالة سواحل قطاع غزة تفككت ووصلت إلى شاطئ فريشمان بتل أبيب بسبب سوء أحوال الطقس.

وقال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس إن نحو 17 فلسطينيًا ارتقوا في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي حي الزيتون بالقرب من مسجد الشمعة.

أضاف خلال رسالة على الهواء، أن هؤلاء المواطنين كانوا يصطفون من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب، حينما قصفتهم قوات الاحتلال بشكل مباشر، ما أدى لاستشهادهم ووجود عدد كبير من الإصابات نقلوا على إثرها إلى مستشفى المعمداني في غزة.

وأكد أن قوات الاحتلال لم توقف قذائفها المدفعية على المنطقة الشرقية في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدينة رفح من الناحية الشمالية وتحديدًا حي النصر بالمدفعية.