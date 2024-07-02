الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بين النزوح والغارات .. «القاهرة الإخبارية» ترصد حال الفلسطينيين فى غزة ورفح

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

تواصل قناة القاهرة الإخبارية تقديم تغطيتها الآنية لما تشهده الأراضي الفلسطينية من ويلات الحرب الإسرائيلية عبر شبكة كبيرة من مراسليها المتواجدين على خط النار على مدار الساعة.

وقال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية في خان يونس إن المشهد  في غزة ينقسم بين عدوان برّي يتواصل على منطقة الشجاعية وآخر في مدينة رفح وما بينهما هو حالة نزوح جديدة وكبيرة لأعداد من الفلسطينيين الذين عادوا في الآونة الأخيرة إلى منازلهم في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

أضاف كويك، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استمرارا لعمليات النزوح من مناطق جورة اللوت وعبسان الصغيرة والكبيرة من منطقة بني سهيلة وحي المنارة ومنطقة معن ومنطقة الشوكة، مشيرًا إلى أن هذه المناطق طالب فيها الجيش المواطنين بالإخلاء بدعوى أنه ينوي الرد على إطلاق الصواريخ هناك.

وتابع أنه فيما يتعلق بالميدان لايزال الاحتلال يستهدف المنطقة الشرقية من مدينة غزة وتحديدًا حي الشجاعية مع استمرار العملية البرية هناك ومساء اليوم ارتقى 3 شهداء إثر قصف إسرائيلي في منطقة شارع المنصورة غرب حي الشجاعية حيث يتواصل القصف على هذه المنطقة، إضافة إلى شارع بغداد وهى المناطق التي تتمركز فيها آليات الاحتلال.

أشار إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرة بمدينة غزة تحديدًا في منطقة مسجد الشمعة بحي الزيتون راح ضحيتها 15 فلسطينيًا جراء استهداف مباشر لمجموعة من المواطنين.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها نقلًا عن البنتاجون بأن الرصيف البحري المؤقت المتخصص لإمداد غزة بالمساعدات لا يزال متوقفًا في أسدود ونبحث إمكانية عودته للعمل قريبًا.

وفي 22 يونيو الماضي، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أجزاء من الرصيف البحري العائم قبالة سواحل قطاع غزة تفككت ووصلت إلى شاطئ فريشمان بتل أبيب بسبب سوء أحوال الطقس.

وقال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس إن نحو 17 فلسطينيًا ارتقوا في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي حي الزيتون بالقرب من مسجد الشمعة.

أضاف خلال رسالة على الهواء، أن هؤلاء المواطنين كانوا يصطفون من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب، حينما قصفتهم قوات الاحتلال بشكل مباشر، ما أدى لاستشهادهم ووجود عدد كبير من الإصابات نقلوا على إثرها إلى مستشفى المعمداني في غزة.

وأكد أن قوات الاحتلال لم توقف قذائفها المدفعية على المنطقة الشرقية في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدينة رفح من الناحية الشمالية وتحديدًا حي النصر بالمدفعية.

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: “نتنياهو” مُصر على تحدّى العالم وتنفيذ أهدافه المزعومة فى غزة

قصواء الخلالى تشيد بقدرات حسن الخطيب وزير الاستثمار الجديد (فيديو)

"الخلالى" تعلق على اختيار كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة ونائبًا لرئيس الوزراء

أسامة كمال للوزراء الجدد: "أعانكم الله.. الحمل ثقيل"

محلية مجلس النواب: قرار إغلاق المحال 10 مساءً لا يمكن تحديد إيجابياته وسلبياته بالوقت الحالى

خيري رمضان ينفي ما تردد حول موافقة مصر على نقل معبر رفح

الأكثر قراءة

حظر إعلامى على لاعبى الأهلى.. وكولر يحسم موقف كهربا

أول سيدة تتولى حقيبة التنمية المحلية فى تاريخ مصر.. من هى منال عوض؟

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزارى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين