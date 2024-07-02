خالد داوود يكشف أهم مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة

قال خالد داوود، مدير تحرير الأهرام ويكلي، إن المواطن يأمل في حل الكثير من المشكلات خاصة مع الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "من مصر"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المواطنين يأملون في إيجاد حل سريع لمواجهة ارتفاع الأسعار وأزمات الكهرباء وتحسين خدمات الصحة والتعليم وكل هذه الأمور ينتظرها المواطن من الحكومة الجديدة.

وأوضح أنه كان يتمنى وجود بعض الشخصيات السياسية القادرة على التعامل مع احتياجات المواطنين إو إعطاء انطباع أننا ندير الأمور بشكل مختلف.

