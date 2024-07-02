الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد داوود يكشف أهم مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة

خالد داوود
خالد داوود

قال خالد داوود، مدير تحرير الأهرام ويكلي، إن المواطن يأمل في حل الكثير من المشكلات خاصة مع الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد.  

وأضاف في تصريحات لبرنامج "من مصر"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المواطنين يأملون في إيجاد حل سريع لمواجهة ارتفاع الأسعار وأزمات الكهرباء وتحسين خدمات الصحة والتعليم وكل هذه الأمور ينتظرها المواطن من الحكومة الجديدة.

وأوضح أنه كان يتمنى وجود بعض الشخصيات السياسية القادرة على التعامل مع احتياجات المواطنين إو إعطاء انطباع أننا ندير الأمور بشكل مختلف.
 

خالد داوود التشكيل الوزاري الجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين القضايا

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