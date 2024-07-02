الثلاثاء 02 يوليو 2024
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أحمد الخطيب لـ"مساء DMC": الشارع المصري متقبّل التغيير الوزاري

أحمد الخطيب
أحمد الخطيب

قال الكاتب الصحفى أحمد الخطيب إنه حتى الآن هناك قبول واسع في الشارع المصرى لملامح التغيير الوزاري، موضحًا أن كل المعلومات التي ظهرت في البداية تفيد بأن التغيير ضخم وكبير، خاصة أن كل الحكومات السابقة لم يكن بها مثل هذا التغيير.

أضاف الخطيب، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى أسامة كمال أن التغيير الوزاري جيد، خاصة أن هناك أسماء لها قبول شعبي، منهم د.أسامة الأزهري الذي يلقى قبولا شديدا في الشارع، مشيرًا إلى أن الرأي العام يستقبل الحكومة استقبالا جيدا.

ولفت إلى أن الدور المقبل للحكومة الجديدة هو أصعب الحكومات في العشر سنوات الماضية، حيث إن المشكلات منذ 2014 انفجرت مرة واحدة في وجه الدولة المصرية، وكان واجب على الحكومتين الببلاوي ومحلب أن تواجهها بشكل غير استراتيجي، أما منا واجهها بشكل استراتيجي حكومة شريف إسماعيل بالمشروعات العملاقة.

أحمد الخطيب مساء dmc التغيير الوزاري الإعلامي أسامة كمال

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