رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس لنظامى ثلاث وخمس سنوات والمهنى

تسيطر حالة من القلق والتوتر على طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2024 الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي في مصر خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الدور الأول نهاية الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، واستعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس بأنظمتها كافة، "نظام السنوات الثلاث، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية، وإعداد مهني، ونظام السنوات الخمس"، خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس لم يتم تحديده حتى الآن بشكل رسمي، إلا أنه من المرجح اعتمادها خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري.

وأوضحت المصادر، أن المرحلة الحالية تشهد تصحيح امتحانات الطلاب البالغ عددهم نحو 818 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية؛ تمهيدًا لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 رسميًا ونشرها عبر موقع نتائج التعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر موقع بوابة نتائج التعليم الفني، بعد اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فور اكتمال أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

ومن خلال رقم جلوس الطلاب في الامتحانات يمكن استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الفني من هنا.

اختبار أيقونة النوعية لاختيار قسم الدراسة الخاصة بالطالب " صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" عند تفعيل الموقع لعرض نتيجة الدبلومات الفنية.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الامتحانات.

الضغط على زر “عرض النتيجة” أو ما شابه ذلك لعرض تفاصيل النتيجة بالكامل.

يفضل طباعة النتيجة، أو حفظ نسخة إلكترونية منها لاستخدامها في أي إجراءات مستقبلية، مثل التقديم للمعاهد أو الكليات.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وانتهى طلاب الدبلومات الفنية 2024 الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي في كل أنظمة التقدم "نظام السنوات الثلاث، إعداد مهني، نظام السنوات الخمس، تعليم وتدريب مزدوج، تكنولوجيا تطبيقية" من أداء الامتحانات يوم الخميس 27 يونيو الماضي.

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