الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء رشوان: يجب على الحكومة الجديدة الانفتاح مع الآخرين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن الحكومة ليست في خصومة مع أي جهة دستورية أو معارضة أو أي رأي في الإعلام، والنقد يهدف لإنارة الطريق، والمعارضة تمثل "كشافات" الحكومة لتنير أمامها، بالتالي على الحكومة الانفتاح مع الآخرين خاصة البرلمان.

وأضاف "رشوان"، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن البرلمان كان يشكو بأن الحكومات السابقة لم تكن تستجيب حتى لحضور الجلسات، خاصة أن البرلمان يمثل السلطة الرقابية والتشريعية وسلطة ووضع الموازنة وخطة تنمية البلاد، بالتالي مراعاة رأي نواب البرلمان المعبرين عن المواطنين شيء مهم.

وتابع: "يجب أن تدرس الحكومة أي حديث يدور داخل الإعلام بشكل جيد، وتضعه في الاعتبار، فالحكومة ليست إدارة شركة، ولا تعمل بهذه الطريقة، لكن العنصر الرئيس لأي استقرار هم المواطنون، ورضا الشعب هو شرعية الحكم، وعليها أن تجعل الشعب يفهم ما هي المصالح العامة".

اكسترا نيوز حديث الاخبار الحكومة معارضة البرلمان

مواد متعلقة

كيف ستكون الرقابة والتركيز مع الحكومة الجديدة من قِبل مجلس النواب؟.. "أبوالعلا" يُجيب

ضياء رشوان: تغيير 65% من وزراء الحكومة السابقة وهذه نسبة كبيرة

أميرة صابر: أتمنى من الحكومة الجديدة الاستماع لتوصيات الحوار الوطنى

خبير اقتصادى يكشف أهم الملفات الواجب طرحها أمام الحكومة الجديدة

مصدر حكومى: منال عوض ميخائل للتنمية المحلية وشريف فتحى للسياحة

دبلوماسي سابق يكشف دور الحكومة الجديدة في مجال السياسة الخارجية

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الموريتانى لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسًا

هشام عنانى: آمال المصريين معلقة على الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة

حظر إعلامى على لاعبى الأهلى.. وكولر يحسم موقف كهربا

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

أول سيدة تتولى حقيبة التنمية المحلية فى تاريخ مصر.. من هى منال عوض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزارى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين