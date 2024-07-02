الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأنابيب بمدينة 6 أكتوبر

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت جهات التحقيق المختصة بـحبس  تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الأنابيب بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تشكيلا عصابيا مكونا من أجانب تخصص في سرقة الأنابيب بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

 كانت قد وردت معلومات أكدتها التحريات مباحث الجيزة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بتشكيل عصابة لسرقة الأنابيب في مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة في الجيزة، حيث تمكنت فرق المباحث من ضبطهم، وتبين أن من بينهم سيدتان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى العرض على النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابي سرقة الأنابيب مدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة

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