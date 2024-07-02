الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. منتخب تركيا يباغت النمسا بهدف في يورو 2024

منتخب تركيا
منتخب تركيا

تقدم منتخب تركيا على نظيره النمسا بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة لايبزيج الألمانية، ختام مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء في الدقيقة الأولى عن طريق مريح ديميرال مدافع أهلي جدة السعودي، من متابعة لركلة ركنية نُفذت من الجهة اليسرى، مسجلًا أسرع هدف في تاريخ البطولة بالأدوار الإقصائية.

وكاد منتخب النمسا أن يعادل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق كريستوف بومجارتنر الذي تلقى كرة عرضية لكن تصويبته تمر بالقرب من القائم الأيمن.

وتأكد غياب كوكاتش وكوكسيك عن منتخب تركيا حال التأهل للدور القادم، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويقود هجوم النمسا مهاجم إنتر ماركو أرناوتوفيتش، بينما يبدأ أردا جولير لاعب ريال مدريد أساسيًا مع المنتخب التركي.

يورو 2024.. أرناوتوفيتش في هجوم النمسا.. وجولير يقود تركيا

وجاء تشكيل النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: بينتز

خط الدفاع: بوش، دانسو، لينهرت، مويني

خط الوسط: سويلاد، لايمر، سبيتزر

خط الهجوم: شميد، أرناوتوفيتش، بومجرتنر

بينما جاء تشكيل تركيا كالآتي:

حراسة المرمى: جونك

خط الدفاع: مولدر، ديمرال، بردكيتش، كيدجول

خط الوسط: أيهان، يوكسيك، كوكاتش

خط الهجوم: جولير، يلديز، يلماز

ويأمل منتخب تركيا، تحت قيادة المدرب فينشينسو مونتيلا، في مواصلة التألق والتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا.

وتأهل المنتخب التركي للدور ثمن النهائي، بعدما حل وصيفًا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، خلف البرتغال المتصدر بفارق الأهداف فقط.

ويواجه الفائز من تلك المباراة في دور ربع النهائي، منتخب هولندا الذي تأهل لذاك الدور بانتصاره العريض على رومانيا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ16.

منتخب تركيا النمسا يورو 2024 مريح ديميرال تركيا

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