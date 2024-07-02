محافظ أسوان يسلم 50 مروحة وسداد ديون لـ14 غارمة بمبلغ 3.5 مليون جنيه

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تسليم 50 مروحة بستاند، و10 كراسى متحركة لذوى الهمم، فضلًا عن حالات التمكين الإقتصادى وسداد ديون الغارمات لعدد 14 سيدة، وذلك برعاية مبادرة "الناس لبعضهم"، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بمبالغ مالية وصلت لنحو 3.5 مليون جنيه لرسم الفرحة والبسمة على قلوب الفئات غير القادرة من هذه الحالات الإنسانية المختلفة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجًا والبسطاء ومحدودى الدخل، وفى حضور الدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة.

تسليم 50 مروحة بستاند.. و10 كراسي متحركة لذوي الهمم

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هذه الحالات تقوم بعرض شكواها ومطالبها على المحافظ شخصيًا سواء أثناء اللقاء الجماهيرى الأسبوعى أو عبر التواصل المباشر بالواتس آب الخاص به أو خلال الجولات الميدانية.

ولفت محافظ أسوان إلى أن مبادرة الناس لبعضهم أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا منذ إطلاقها فى مارس 2020، لتقديم الدعم اللازم من حيث توفير المستلزمات والأدوية والكراسى المتحركة، بجانب تقديم الدعم المادى والنفسى لأسر ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك تواكبًا مع ما تقدمه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من محاور عديدة منها التمكين الاقتصادى وتقديم كافة أوجه الرعاية المتنوعة لمحدودى الدخل، بما يسهم فى تحقيق التكافل الاجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كافة المجالات الحياتية.