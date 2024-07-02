الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار الإعلام الرقمى اللبنانى يكشف تفاصيل انتحار روبوت فى كوريا الجنوبية

الروبوت
الروبوت

قال بشير التغريني مستشار الإعلام الرقمي اللبناني، إن انتحار الروبوت فتح بابًا لنوع جديد من المحققين لكشف سبب الانتحار ما إذا كان هناك خلل في عمل الروبوت، أو عملية إغلاق حدثت تلقائيًا لنظام العمل الخاص به، أو ما إذا كان الروبوت أصبحت له القدرة على أن يتخذ قراراته بصورة مستقلة.

وأضاف "بشير" في مداخلة هاتفيه له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، قائلًا: "انتحار روبوت فكرة غير منطقية بالمرة، لأن الروبوت ليست لديه حياة وإنما لديه ساعات عمل مثل اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر، ومن الوارد أنه حدث خلل بنظام العمل أو بقطعة معينة داخل الجهاز"، موضحًا أن انتحار الروبوت خلق نوعًا من الروبوت داخل كوريا الجنوبية التي لديها عدد هائل من الروبوتات تصل إلى روبوت واحد لكل 10 أشخاص على الأقل.

روبوت كوريا انتحار

مواد متعلقة

انتحار أول روبوت عامل في كوريا الجنوبية.. ماذا حدث له؟

تفاصيل صادمة فى حادث انتحار أول روبوت عامل بكوريا الجنوبية.. ماذا حدث؟

"Moxie".. روبوت "مرعب" يعمل بالذكاء الاصطناعى

ميزة الذاكرة في روبوت ChatGPT من OpenAI: تفاصيل إضافية

الأكثر قراءة

حظر إعلامى على لاعبى الأهلى.. وكولر يحسم موقف كهربا

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

أول سيدة تتولى حقيبة التنمية المحلية فى تاريخ مصر.. من هى منال عوض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزارى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين