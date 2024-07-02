مستشار الإعلام الرقمى اللبنانى يكشف تفاصيل انتحار روبوت فى كوريا الجنوبية

قال بشير التغريني مستشار الإعلام الرقمي اللبناني، إن انتحار الروبوت فتح بابًا لنوع جديد من المحققين لكشف سبب الانتحار ما إذا كان هناك خلل في عمل الروبوت، أو عملية إغلاق حدثت تلقائيًا لنظام العمل الخاص به، أو ما إذا كان الروبوت أصبحت له القدرة على أن يتخذ قراراته بصورة مستقلة.

وأضاف "بشير" في مداخلة هاتفيه له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، قائلًا: "انتحار روبوت فكرة غير منطقية بالمرة، لأن الروبوت ليست لديه حياة وإنما لديه ساعات عمل مثل اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر، ومن الوارد أنه حدث خلل بنظام العمل أو بقطعة معينة داخل الجهاز"، موضحًا أن انتحار الروبوت خلق نوعًا من الروبوت داخل كوريا الجنوبية التي لديها عدد هائل من الروبوتات تصل إلى روبوت واحد لكل 10 أشخاص على الأقل.