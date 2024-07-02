الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالي تتساءل: كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع ملف اللاجئين؟ (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، عن تفاصيل جديدة حول التشكيل الوزاري المرتقب لحكومة مدبولي، مشيرة إلى أن أحد الوزراء كان قد أعرب لمقربين منه عن ثقته المطلقة في استمراره بالتشكيل الجديد، إلا أنه تأكد اليوم من رحيله.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، أن ملف اللاجئين يثير تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة الجديدة معه، مشددة  على ضرورة اتخاذ إجراءات منصفة للمصريين في هذا الشأن.

وأشادت "الخلالي" بوزير الاتصالات الحالي، عمرو طلعت، واصفة إياه بالرجل المجتهد الذي يعمل بجد على الملفات المطلوبة منه، مشيرة إلى أنه يؤدي رؤية القيادة السياسية بكفاءة، وأن تجديد الثقة فيه سيكون أمرًا لا بأس به.

كما أثنت على الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واصفة إياه بالرجل الأكاديمي المتواجد على الأرض وفي الشارع، مؤكدة أنه وزير بمعنى الكلمة، وأن تجديد الثقة فيه سيكون أيضًا أمرًا لا بأس به.

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