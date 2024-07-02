الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل الأزهر يبحث مع الوفد الإندونيسى سبل التعاون فى مجال التعليم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بمقر المشيخة اليوم الثلاثاء، وفدا إندونيسيا برئاسة محمد زعيم ناسوتيون، نائب سفير إندونيسيا بالقاهرة، بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، لبحث سبل التعاون في مجال التعليم.

قال وكيل الأزهر إن الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يستعد للزيارة التاريخية الثالثة لدولة إندونيسيا ضمن جولاته الخارجية، وتأتي الزيارة لتأكيد عمق العلاقات التاريخية بين الأزهر وإندونيسيا، خاصة أن الأخيرة من أكبر الدول التي توفد أبناءها للأزهر ويتجاوز عددهم أكثر من 12 ألف طالب في مختلف مراحل التعليم، كما أنها من أكثر  الدول التي يقدم الأزهر منحا دراسية لطلابها وتبلغ 257 منحة .

وأوضح الضويني، أن منهج الأزهر الوسطي المستنير كان سر بقائه واستقباله آلاف الطلاب من أكثر من 120 دولة حول العالم، مؤكدا أن الطلاب الوافدين خريجي الأزهر كانت لهم بصمات مهمة في بلادهم، فهم خير سفراء، مبينا أن الأزهر يرحب بأي تعاون ما دام يخدم الطلاب، وينشر صحيح الإسلام.

وقدم الوفد الإندونيسي الشكر للأزهر وإمامه الأكبر، على جهوده في خدمة أبناء المسلمين والاهتمام بقضايا العالم الإسلامي، مؤكدين أن الأزهر يعد من أهم المؤسسات الدينية في العالم، بما يمتلكه من منهج قويم وسطي ورجال على قدر المسئولية لا يبخلون بجهد أو وقت لنشر رسالة الإسلام.

محمد الضويني بمقر مشيخة الأزهر وكيل الأزهر نائب سفير إندونيسيا بالقاهرة

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