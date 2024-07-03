أبو النور يكشف لـ الدستور.. كيف سيتعامل الرئيس الايرانى القادم مع الدول العربية؟

قال د. محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، ان تعامل الرئيس المقبل مع الدول العربية سوف يتوقف على ما إذا كان المرشح الاصلاحي مسعود بيزشكيان أم المرشح المتشدد سعيد جليلي، لافتا الى أن التعامل قد يكون ثابتا بين رئيسين تجاه الدول العربية، لكن مع التغييرات طفيفه ومحتملة بمعنى مثلا أن مسعود بيزشكيان حسم قراره، واختار المجموعة التي معه في الخارجية الإيرانية مجموعة لها انتماءات ولها توجهات نحو الغرب ونحو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، منهم مثلا وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، وبالتالي سوف يصب كل اهتمامه على مسألة التفاوض ا

لنووي على مسألة العلاقات مع الغرب.

الانفتاح على العالم العربي



واضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور، ان كلا من هذا القبيل مع التأكيد على أن الإصلاحيين أيضا منفتحين على العالم العربي، لا جدال في ذلك، لكن لو جاء سعيد جليلي سوف يولي أهمية شديدة جدا بالعلاقات مع العالم العربي، مثلما كان يعني الرئيس إبراهيم رئيسي فمن المؤكد سوف يحافظ على علاقات قوية بالسعودية سوف يعمل على تطوير العلاقات مع مصر حتى تصل إلى مستوى السفراء.

واوضح ابو النور انه فيما يتعلق مثلا بملف غزة : أعتقد أن التعامل سوف يكون واحد فيما يتعلق بالحرب اللبنانية الإسرائيلية المتوقعة، فضلا عن ان التعامل سيكون واحدا لأن ذلك قرار على مستوى استراتيجي أعلى من صلاحيات الرئيس، فأن الرئيس ليس له صلاحيات في الدستور الإيراني وهو يعني منصب تنفيذي نوعا ما ومع ذلك له صلاحيات سياسية واسعة جدا وله مساحة حركة على المستوى السياسي والاستراتيجي كبيرة جدا، لا يمكن التقليل من شأنه وهو ما يجعل من شخص الرئيس المقبل إصلاحي أو محافظ له دلالة وسياق مستقل بذاته عن الرئيس المنافس له تجاه اصلاحيا او محافظاً تجاه العلاقات مع العالم العربي.