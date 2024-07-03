الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبو النور يكشف لـ الدستور.. كيف سيتعامل الرئيس الايرانى القادم مع الدول العربية؟

محسن أبو النور
محسن أبو النور

قال د. محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، ان تعامل الرئيس المقبل مع الدول العربية سوف يتوقف على ما إذا كان المرشح الاصلاحي مسعود بيزشكيان أم المرشح المتشدد سعيد جليلي، لافتا الى أن التعامل قد يكون ثابتا بين رئيسين تجاه الدول العربية، لكن مع التغييرات طفيفه ومحتملة بمعنى مثلا أن مسعود بيزشكيان حسم قراره، واختار المجموعة التي معه في الخارجية الإيرانية مجموعة لها انتماءات ولها توجهات نحو الغرب ونحو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، منهم مثلا وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، وبالتالي سوف يصب كل اهتمامه على مسألة التفاوض ا

لنووي على مسألة العلاقات مع الغرب.

الانفتاح على العالم العربي 

txt

تقرير غربى: إيران تواجه جولة إعادة انتخابات رئاسية نادرة وسط معاناة اقتصادية


واضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور، ان كلا من هذا القبيل مع التأكيد على أن الإصلاحيين أيضا منفتحين على العالم العربي، لا جدال في ذلك، لكن لو جاء سعيد جليلي سوف يولي أهمية شديدة جدا بالعلاقات مع العالم العربي، مثلما كان يعني الرئيس إبراهيم رئيسي فمن المؤكد سوف يحافظ على علاقات قوية بالسعودية سوف يعمل على تطوير العلاقات مع مصر حتى تصل إلى مستوى السفراء.
واوضح ابو النور انه فيما يتعلق مثلا بملف غزة : أعتقد أن التعامل سوف يكون واحد فيما يتعلق بالحرب اللبنانية الإسرائيلية المتوقعة، فضلا عن ان التعامل سيكون واحدا لأن ذلك قرار على مستوى استراتيجي أعلى من صلاحيات الرئيس، فأن الرئيس ليس له صلاحيات في الدستور الإيراني وهو يعني منصب تنفيذي نوعا ما ومع ذلك له صلاحيات سياسية واسعة جدا وله مساحة حركة على المستوى السياسي والاستراتيجي كبيرة جدا، لا يمكن التقليل من شأنه وهو ما يجعل من شخص الرئيس المقبل إصلاحي أو محافظ له دلالة وسياق مستقل بذاته عن الرئيس المنافس له تجاه اصلاحيا او محافظاً تجاه العلاقات مع العالم العربي. 

الرئيس الايراني إيران الرئيس المقبل تحليل السياسات طهران

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة الجلمة الفلسطينية

السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين