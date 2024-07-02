تحت عنوان «لماذا لا تستطيع البحرية الأمريكية وحلفاؤها إيقاف الحوثيين؟»، نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريرًا عن فشل الولايات المتحدة والغرب في تحييد خطر الحوثيين في البحر الأحمر، رغم الضربات التي وجهتها واشنطن ولندن لمواقع الحوثيين في اليمن.

وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على قيام جماعة الحوثي بتعطيل حركة المرور البحرية في البحر الأحمر بشكل خطير، كان على الشحن العالمي أن يتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد حيث تزداد حالات التأخير وارتفاع التكاليف سوءًا.

يأتي ذلك رغم الجهود التي تبذلها القوات البحرية الأمريكية والبريطانية والأوروبية التي كانت موجودة طوال الوقت في محاولة، دون جدوى، لتحييد التهديد الحوثي واستعادة الأمن للشحن التجاري.

وقالت المجلة الأمريكية إن ظهور القوات البحرية الرائدة في العالم وهي تكافح من أجل إخضاع مجموعة من المتمردين يثير تساؤلات مؤلمة حول فائدة القوة البحرية وكفاءة القوات البحرية الغربية التي من المفترض أن تحمل العبء في أي مواجهة مستقبلية مع منافس رئيسي مثل الصين.

وأضافت أن الحوثيين أثبتوا أنهم قوة هائلة. وقال سيباستيان برونز، الخبير البحري في مركز الاستراتيجية والأمن البحري ومعهد السياسة الأمنية في جامعة كيل في ألمانيا: إنها جهة فاعلة غير حكومية تمتلك ترسانة أكبر وهي قادرة حقًا على التسبب في صداع للتحالف الغربي.. وهذا أمر متطور كما هو الحال الآن، وعندما تواجه القوات البحرية مشكلة في الاستدامة على هذا المستوى، فإن الأمر مثير للقلق حقًا.

ومن موقعها القاتل على ممر الشحن في باب المندب، بوابة قناة السويس، تهاجم جماعة الحوثي، والتي أصبحت الآن الحاكم الاسمي لليمن، السفن المدنية والبحرية منذ أواخر العام الماضي، كجزء من حملة للضغط على إسرائيل بشأن حربها في غزة.

وسرعان ما فرت السفن التجارية، بما في ذلك سفن الحاويات الكبيرة، وناقلات البضائع السائبة، وناقلات النفط والغاز، من البحر الأحمر، مفضلة الرحلة الأطول ولكن الأكثر أمانًا حول قاع إفريقيا- بحسب المجلة.

لكن تلك الاضطرابات لم يكن من المتوقع أن تستمر طويلًا، خاصة بعد وصول القوات البحرية الغربية إلى الساحة لاستعادة الأمن؛ وفي الواقع، انخفضت أقساط التأمين لشركات الشحن بشكل طفيف عندما تم الإعلان عن الانتشار الأمريكي البريطاني المشترك. واستقرت تكاليف الشحن في الربيع، على الرغم من الحملة المستمرة.

ومع ذلك، وبعد مرور ثمانية أشهر، أصبح انقطاع الشحن فجأة أسوأ بكثير. ففي أواخر يونيو، أدت هجمات الحوثيين إلى إغراق سفينة - وهي الثانية منذ بدء هجماتهم - وألحقت أضرارًا بأخرى.

وقالت المجلة إن الرسائل العامة للقيادة المركزية الأمريكية عبارة عن قرع طبول شبه يومي لتقارير عن قيام السفن الأمريكية بضرب الطائرات بدون طيار والصواريخ والسفن السطحية غير المأهولة. أما الحوثيون، الذين استخدموا الصواريخ المضادة للسفن بشكل كبير، يلجأون الآن بشكل متزايد إلى تلك الطائرات بدون طيار، بما في ذلك ما يسمى بالسمكة المنتفخة للحوثيين.

وارتفعت تكاليف حاوية الشحن من حوالي 1600 دولار أو نحو ذلك في المتوسط ​​إلى أكثر من 5000 دولار، وأصبحت الأسعار الآن أعلى مما كانت عليه في ذروة الذعر في البحر الأحمر في وقت سابق من هذا العام.

وقال كريس روجرز، رئيس أبحاث سلسلة التوريد في شركة S&P Global Market Intelligence، إنه عندما تقوم سفينة حاويات بالتحويل حول إفريقيا، فإن ذلك يزيد من التكلفة المباشرة للشحن بإضافة 10 أيام، والكثير من الأميال، والكثير من الوقود إلى الرحلة. وأضاف: لكن المشكلة الكبرى هي أنه يقلل بشكل فعال من القدرة المتاحة على النظام بأكمله بنحو 6%.

وأشارت فورين بوليسي، إلى أن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "لتقليل" قدرة الحوثيين على استهداف الشحن انتهت إلى لعبة باهظة الثمن. في حين أثبت الحوثيون أنهم أكثر قدرة على الحركة، وحصلوا على إمدادات أفضل من إيران، مما كان متوقعًا في البداية، ما جعل الانتصارات العرضية التي حققتها البحرية الأمريكية - مثل تدمير موقع رادار للحوثيين الأسبوع الماضي - مجرد قطرة في بحر.