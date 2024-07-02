الشوادفي يكشف عن أهم تحدي يواجه الحكومة الجديدة

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، إن الحكومة الجديدة تأتي في ظرف استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية التي كانت موجودة ورغبة من الدولة في إصلاح اقتصادي كامل وتحفيز معدلات النمو وجذب الاستثمارات.

وأضاف الشوادفي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أول تحدي يواجه الحكومة اليوم هو أن الشارع بحاجة إلى أن يهدأ من خلال ضبط الأسعار وتقليل التضخم وعليه فان أول قضية أمام الحكومة الجديدة هو أن تعدل في السياسات المالية والنقدية التي تقدر من خلالها تخفيض معدلات التضخم وتجذب الاستثمار.



وأوضح أن الإنتاج يعتبر القضية الأساسية داخل الدولة المصرية والتي يمكن من خلالها أن تعيد هيكلة وتحسين الأوضاع عن طريق الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة أخذت خطوات كبيرة في هذا المجال، مؤكدًا أن الدولة منذ 2014 تعمل على أساس جذب الاستثمار وتهيئة البيئة المتاحة لكن الظروف الدولية معقدة جدا.

