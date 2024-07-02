أول سيدة تتولى حقيبة التنمية المحلية فى تاريخ مصر.. من هى منال عوض؟

كشف مصدر حكومي، عن اختيار منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

ونرصد في التقرير التالي معلومات عن منال عوض ميخائيل:

شغلت منصب محافظ دمياط وهي ثاني سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر، وكانت شغلت منصب نائب محافظ الجيزة قبل أدائها اليمين الدستورية كمحافظ دمياط أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد الأولى في تاريخ مصر تتولي منصب وزير التنمية المحلية من السيدات.

تخرجت في عام 1989 في جامعة بنها بحصولها على بكالوريوس العلوم البيطرية، ثم حصلت على درجة الماجستير عام 1995 ودرجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية في عام 1999.

كانت منال عضوًا في الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية الفيرولوجية البيطرية. كما شغلت في عام 2013م منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بـوزارة الزراعة، ثم تم تعيينها عام 2015 نائبًا لمحافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحصلت منال عوض على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الدراسية عام 2007م، كما تسلمت جائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2017م ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لمدن التعلم الذي أقيم بمدينة كورك بأيرلندا.