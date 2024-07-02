الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى تشيد بقدرات حسن الخطيب وزير الاستثمار الجديد (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بقدرات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، مؤكدةً أنه يتمتع بالكفاءة والجدارة في إدارة الملفات الخارجية لمصر، واصفةً إياه بأنه داعم قوي في هذا المجال رغم ثقل المسئولية.

كما تحدثت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مشيرةً إلى أنه يمتلك العديد من الملفات المهمة، وأن المواصفات المطلوبة تنطبق عليه، وأوضحت أن وزارة الإسكان تتسم بالتشابكات والتعاقدات المعقدة، معربةً عن أملها في أن يكون عند حسن الظن.

وفي سياق آخر، أثنت "الخلالي" على الدكتورة مايا مرسي، مشيرةً إلى أنها متحدثة لبقة ومفوهة، ولديها شبكة علاقات واسعة، وتبتعد عن الاشتباكات من أجل دعم المرأة، وأعربت عن أملها في أن تنجح مرسي في تحسين الصورة الذهنية للسيدة الراقية.

في المساء مع قصواء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الدكتورة مايا مرسي قصواء الخلالي وزير الاستثمار الاستثمار حسن الخطيب

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