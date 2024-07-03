الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

مع اقتراب نهاية العام الهجري 1445، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446، لما تمثله هذه المناسبة الدينية العظيمة من أهمية لدى الكثير، وتزداد عمليات البحث على محركات البحث ومنهم "جوجل" لمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية خاصة مع رغبة الكثيرين في الاستعداد لقضاء عطلة مميزة مع العائلة والأصدقاء.

 

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446

تعتمد تحديد موعد رأس السنة الهجرية على رؤية هلال شهر محرم، ولكن بحسب الحسابات الفلكية، فإن هلال شهر محرم 1446 من المتوقع أن يتم استطلاعه يوم الأحد 7 يوليو 2024، وعليه، فمن المتوقع أن توافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 8 يوليو 2024.

 

هل رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في مصر؟

ورأس السنة الهجرية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ومن المتوقع أن يتم تأجيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى نهاية الأسبوع أو تقديمها إلى يوم الأحد، وذلك بناءً على ماجرت عليه العادة من قرارات تصدر من قبل مجلس الوزراء المصري في مثل هذا الأمر.


وتُعدّ رأس السنة الهجرية مناسبة دينية عظيمة لدى المسلمين، حيث تُحيي ذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والتي مثّلت نقطة تحول هامة في تاريخ الإسلام.

 

كم عدد الأشهر الهجرية

  1. محرم
  2. صفر
  3. ربيع الأول
  4. ربيع الثاني
  5. جمادى الأول
  6. جمادى الثاني
  7. رجب
  8. شعبان
  9. رمضان
  10. شوال
  11. ذو القعدة
  12. ذو الحجة

 

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

يوجد ثلاث إجازات رسمية متبقية في هذا العام كما يلي:

إجازة ثورة 23 يوليو 2024: توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي 2024: توافق يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024 و رأس السنة الهجرية

هل رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في مصر؟

موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 في مصر

إجازة رأس السنة الهجرية 1446 ومولد النبوي الشريف

رسائل تهنئة بمناسبة السنة الهجرية  

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة أسأل الله أن يجعلها سنة مليئة بالخير والبركة عليكم وعلى أحبائكم، وأن يحقق لكم فيها كل ما تتمنونه.

بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، أرسل لكم أطيب التهاني والتبريكات، أسأل الله أن يجعلها سنة سعيدة ومباركة عليكم وعلى جميع المسلمين.

 

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وبالإيمان والعمل الصالح أسعد، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، أتمنى لكم عامًا مليئًا بالخير والنجاح.

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هل رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في مصر؟

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