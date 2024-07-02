منسق مهرجان العلمين: تخصيص 60% من الأرباح للشعب الفلسطينى قرار صائب

قالت الإعلامية منى عبدالوهاب، منسق عام ومتحدث باسم مهرجان العلمين الجديدة، إن هناك أعمالا ومسرحيات من إنتاج الهيئة العامة للترفيه تعرض بالمهرجان وهو تعاون مثمر ومن المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة، ويكون هناك أعمال من المهرجان تعرض في موسم الرياض.

وأضافت "عبدالوهاب"، خلال لقائها عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن مهرجان العلمين الجديدة شارك به أيد عاملة مصرية ويعد مصدر رزق لكثيرين من العمال، موضحة أن مصر دعمت وتستمر في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قضيته وكانت هناك ضرورة لإقامة المهرجان في ظل هذه الأزمة وجرى التفكير بأن يتم تخصيص 60% من أرباح المهرجان للشعب الفلسطيني.

وتابعت: "تخصيص الأرباح ورفع العلم الفلسطيني بجانب المصري في المهرجان لم يكن به أي عراقيل وقرار عاقل وصائب من إدارة الشركة المتحدة".