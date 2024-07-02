الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتحار روبوت فى كوريا الجنوبية يثير الجدل حول سلوك الذكاء الاصطناعى

جريدة الدستور

عرض برنامج المراقب، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا مصورًا عن الروبوت المصمم للأعمال المنزلية الذي انتحر منذ أيام، مُلقيًا بنفسه من أعلى الدرج.

وأوضح التقرير أن روبوت مصمم في كوريا الجنوبية مصمم للمساعدة المدنية قام بعمل غريب وُصِف بالانتحار، عندما ألقى بنفسه من أعلى الدرج ما أثار جدلًا واسعًا بشأن الأبعاد النفسية لسلوك الذكاء الاصطناعي، وشكوكًا بشأن عيوب برمجية محتملة.

وأكد التقرير أن الحادث تسبب أيضًا في إثارة مزيد من الغموض على مستقبل التفاعل بين البشر والروبوتات حيث تم تصميمه بواسطة شركة بيرروبتكس وهي شركة ناشئة تعمل بمجال الروبوتات في كاليفورنيا وكان الروبوت يعمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، وكانت لديه بطاقة خدمة عامة خاصة به.

وتابع: “على الرغم من أن الروبوتات لا تمتلك وعيًا أو مشاعر مثل البشر، إلا أن هذه الحالة تسلط الضوء على مشكلة كبيرة في برمجتها، خاصة وأن كوريا الجنوبية واحدة من أكبر دول العالم، ووفقًا للاتحاد الدولي للروبوتات يوجد روبوت صناعي واحد لكل 10 عمال”.

القاهرة الإخبارية روبوت كوريا

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