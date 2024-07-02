قصواء الخلالى: متفائلة باختيار "كوجك" وزيرا للمالية فى الحكومة الجديدة

استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي، الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وفقًا لما أعلنته مصادر حكومية اليوم الثلاثاء.

وتابعت “الخلالي” خلال تقديم برنامجها "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي": "البداية مع وزارة المالية لأنه كان عندنا حدوتة كبيرة مع هذه الوزارة وكان عندي مشكلة.. لكن اللى خدم الوطن كتر خيره، ونحترم جهده ومسيرته".

الشكر والتقدير لكل من خدم الوطن

وأضافت: "الدكتور أحمد كوجك كان نائبًا لوزير المالية منذ عام 2016، وغدًا سنتحدث عن الوزراء وما سيقدمونه، وطرح اسم الدكتور أحمد كوجك كوزير للمالية، يجعلني أتوقف عند مسارين: الأول علمي والثاني تنفيذي وإداري".

وتابعت: "وزارة المالية لها طبيعة خاصة، ومتفائلة باختياره ولديه تواصل جيد مع الصحافة والإعلام، والمعيار الأساسي هو السيرة الذاتية والخبرات العلمية والمكانة والقدرة على إدارة الملفات داخل الوزارة".