القاهرة الإخبارية: “نتنياهو” مُصر على تحدّى العالم وتنفيذ أهدافه المزعومة فى غزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن التصريحات الأخيرة التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، عن جنرالات في هيئة أركان جيش الاحتلال، أثارت الغضب الإسرائيلي.



وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشرخ متواجد بين جيش الاحتلال والمستوى السياسي المتمثل في بنيامين نتنياهو، وأوضح التقرير أن جنرالات يرون ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة حتى وإن كان الثمن الإبقاء على حكم حماس في القطاع.



نتنياهو: لا يمكن الاستسلام لحركة حماس

وتابعت أن نتنياهو مُصر على تحدي العالم وتنفيذ أهدافه المزعومة من حرب غزة، والمتمثلة في القضاء على قدرات حماس العسكرية.