الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منسق "مهرجان العلمين": اتفاق مع نجوم كبار للمشاركة.. ونرضى كل الأذواق

مساء dmc
مساء dmc

قالت الإعلامية منى عبدالوهاب، منسق عام ومتحدث باسم مهرجان العلمين الجديدة، إن الاتفاق مع النجوم الكبار للمشاركة في المهرجان لم يكن صعبًا، ولكن الصعوبة في مواعيدهم وكان الترتيب مع عدد كبير من النجوم سهلًا للغاية، هناك مجموعة مميزة ستشارك في المهرجان وأبرزهم الفنان محمد منير وكاظم الساهر وتامر حسني وعمرو دياب، وهناك محاولة لإرضاء جميع الأذواق بين حفلات كلاسيك وأخرى للشباب.

وأضافت "عبدالوهاب"، خلال لقائها عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن صناعة المسرح المصري كانت تميز الدولة المصرية في فترة ما، مشددة على أن الشركة المتحدة تعمل على دعم صناعة المسرح في مصر.

وأوضحت أن الفعاليات الرياضية ومهرجان الطعام ومهرجان "نبتة" ستكون نهارية في مهرجان العلمين، لكن الحفلات الفنية والغنائية ستجرى في الليل، مشددة على أن مهرجان "نبتة" مهتم بالطفل حتى سن المراهقة به نشاطات تهتم بشخصية الطفل وقدراته البدنية والخاصة، ويمكن اكتشاف أشياء جديدة في الأطفال، والمهرجان يتضمن العديد من الفعاليات ويركز على القدرات العقلية والفكرية للطفل.

مهرجان العلمين متحدثة مهرجان العلمين مساء دى ام سى دي ام سي تامر حسني وعمرو دياب العلمين الجديدة

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