ضياء رشوان: انخفاض متوسط عمر الوزراء أبرز ملامح التشكيل الحكومى الجديد

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الأسماء المطروحة ضمن التشكيل الحكومي الجديد، أغلبهم من أصحاب الخبرات الدولية.

وأضاف "رشوان" اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الانطباع العام في التشكيل الحكومي الجديد، هو أن متوسط عمر الوزراء انخفض.

وتابع: "التشكيل الوزاري يضم نجوم، لكن عدد النجوم أقل مما كان يظن، بمعنى أن الاختيار لم يتم من على مسرح، إلا أنه تم في أماكن أخرى يبحث فيها عن كفاءات ومعايير أخرى لتولي المنصب الوزاري وتعويض ربما أشياء رأت السلطات العليا في البلاد أنها كان يجب أن تكون في الحكومة المنصرفة فبحثت عنها في مكان آخر".