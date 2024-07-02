نجاد البرعى يوضح أهم مخرجات جلسات الحوار الوطنى.. وأولويات طرحها أمام الحكومة الجديدة

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المنسق العام للحوار أصدر مجموعة تصريحات تشكل بيانًا كاملًا حول مطالب المجلس من الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الجزء الأهم هو التوصيات المتعلقة بموضوع قانون الانتخابات الجديد وقانون التمييز وقانون المحليات، فهذه التوصيات خرجت متكاملة وكان يجب أن تُحال إلى البرلمان لمناقشتها.

وأضاف البرعي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المطلب الأساسي الذي قاله البيان الصادر من الحوار الوطني على لسان منسقه العام، إن التوصيات ستتعلق بالجزء السياسي وكلها تقريبا لم يجر تنفيذها، وبالتالي فإن هذا الوقت هو الملائم لإحالتها للبرلمان كي يناقشها.

وأشار إلى الجزء الخاص بالمحور الاقتصادي، حيث هناك الكثير من توصيات الحوار الوطني أُرسلت للحكومة ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات تنفيذية بحقها، وبالتالي يتعين فعليًا البدء في مناقشة هذه التوصيات الجديدة وتوزيعها على الوزارات، ولا بد أن تكون هناك قناة مستمرة ودائمة بين الحوار الوطني والحكومة والبرلمان.

وأوضح، أنه لا يجب أن يشعر البرلمان بأن الحوار الوطني يأخذ دوره، ولا يجب أن تشعر الحكومة بأن الحوار الوطني يُملي عليها، مؤكدًا أن هذا كله تعاون لمصلحة الشعب.