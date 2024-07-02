27 سنة خبرة.. من هو وزير السياحة الجديد شريف فتحى؟

كشفت مصادر حكومية عن اختيار شريف فتحى، لتولي منصب وزير السياحة والآثار خلفا لـ احمد عيسى، في التشكيل الوزاري الجديد .

من هو شريف فتحي وزير السياحة الجديد؟

تولي شريف فتحى مسؤولية وزارة الطيران المدني خلال الفترة من مارس 2016 حتى يونيو 2018، وقبل أن يصل إلى هذا المنصب تدرج فى العديد من المناصب داخل الشركة الوطنية حتى شغل منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى عام 2015.

شريف فتحى.. من مواليد 18 إبريل 1963 وهو من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال إدارة شركات الطيران وقدرته على التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الأرباح وإدارة التغييرات وتطوير الأعمال.

27 سنة خبرة في الطيران المدني

وعمل شريف فتحي في مجال الطيران المدني لأكثر من 27 عاما، وتقلد العديد من المناصب الإدارية بمجال الطيران منها مدير إقليمي للخطوط الملكية الهولندية وخطوط نورث وست الجوية الأمريكية، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ( الأياتا ) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومستشار لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومدير عام إدارة تعظيم العائد والمنظمات الدولية بمصر للطيران ورئيس لمجلس إدارة شركةاير كايرو والمدير التنفيذي لشركة العربية للطيران.

وأتم “فتحي” العديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا يذكر منها:

برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف، وبرنامج إدارة الجودة من المنظمة الأوربية لإدارة الجودة بأمستردام، وبرنامج الإدارة بالمنظمة الأمريكية للإدارة في مجالات: القيادة والإدارة والشئون المالية والتسويق، وكذلك عدة دورات في مجال إدارة المفاوضات، إدارة الأزمات، الاتفاقيات الحكومية الدولية، القضايا البيئية.

وبعد القطاع السياحي وقطاع الطيران وجهان لعمله واحدة حيث لايوجد سياحة بدون طيران وشرط أساسى لوجود السائح هو مقعد الطيران، وجود فتحى بالسياحة سيعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق استراتجية الدول من القطاع.

وأكدت مصادر لـ"الدستور" أن أحمد عيسى غادر ديوان وزارة السياحة بالعاصمة الإدارية فى تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم.