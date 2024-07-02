"الخلالى" تعلق على اختيار كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة ونائبًا لرئيس الوزراء

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه وفقًا للمصادر، سيتم تعيين كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة، موضحة أن هناك تساؤلات عديدة في الأوساط المختلفة حول دمج وزارة الصناعة مع وزارة النقل تحت قيادة كامل الوزير.

وأشارت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، إلى أن فصل الصناعة عن التجارة الخارجية أمر منطقي، لكن ضمها لوزارة النقل يثير العديد من التساؤلات.

وأضافت "الخلالي" أن اختيار كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة ونائبًا لرئيس الوزراء يأتي بناءً على رؤية الدولة لقدراته في التعامل مع العديد من المواقف، مؤكدة أنه رجل سياسي قوي ذو رؤية واضحة وقادر على تنفيذها.

وأردفت أن كامل الوزير له إيجابياته وسلبياته، لكنه وزير قوي وقد شهدنا تطورًا كبيرًا في قطاعات النقل خلال الفترة الأخيرة.