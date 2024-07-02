برلمانية: التشكيل الحكومي الجديد يضم خبرات كبيرة مبشرة بالخير

التشكيل الوزاري الجديد

قالت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن الأسماء المعلنة ضمن التغيير الوزاري الجديد، تمتلك خبرات كبيرة كل في مجاله، لذلك فإن التغيير الحكومي الجديد مبشر بالخير، ونتوقع منها المزيد من الإنجازات والتلاحم مع الشارع المصري، وتقديم حلول عاجلة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها، أن الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق إنجازات جديدة خلال المرحلة المقبلة، وتقديم حلول خارج الصندوق لحل أزمات ومشاكل جميع القطاعات.

وأكدت أن الفترة الراهنة تتطلب العمل الشاق على الأرض لمواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على محددات الأمن القومي، واستمرار بناء الإنسان المصري، والعمل بشكل حاسم وجاد في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة.