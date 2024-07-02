الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج أشرف فايق

اشرف فايق
اشرف فايق

تعرض المخرج أشرف فايق لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، حيث كشف عن كافة تفاصيل ذلك عبر منشور قام بمشاركته مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

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أشرف فايق يتعرض لوعكة صحية

كتب فايق: "الحمد لله علي كل شيء الأن أصبحت أفضل صحيا وغادرت المستشفى من ساعتين وسامحوني..لمن حاولوا التواصل والاطمئنان علي ولم أجبهم لأنني ممنوع وبأمر الأطباء من الحديث في الهاتف تماما"، وتابع قائلًا :"الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. وقدر الله وماشاء فعل ودعواتكم لي بالشفاء".

الجدير ذكره أن أشرف فايق قد قدم عمليين ناجحين مع النجم محمد سعد وهما “تك تك بوم” وقبلها فيلم “اللمبي 8 جيجا”، وقدم قبلهما كلا من “قصة الحي الشعبي” و“الزمهلوية” واللبيس" و“أسانسير 5 نجوم” وغيرها من الأعمال المختلفة.

المخرج أشرف فايق المخرج السينمائي أشرف فايق أشرف فايق

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