الثلاثاء 02 يوليو 2024
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قصواء الخلالى تكشف تفاصيل تعيين المستشار محمود فوزى وزيرًا للشئون البرلمانية (فيديو)

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، عن تعيين المستشار محمود فوزي وزيرًا للشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، وفقًا للمصادر الحالية، مشيرة إلى أن فوزي يشغل حاليًا منصب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وهو من الكوادر الواعدة التي تتمتع بخبرة واسعة وقدرة على التواصل الفعّال.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، أن المستشار فوزي يتمتع بخبرة سياسية وقانونية كبيرة، ويعلم جيدًا كيفية إدارة الأمور، مؤكدة أن اختياره لهذا المنصب يعكس تقديرًا كبيرًا لكفاءته، مشيرة إلى دوره البارز في الحوار الوطني.

وفي سياق متصل، أعربت "الخلالي" عن تفاؤلها بتعيين أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، مشيرة إلى دوره المحوري المتوقع في تجديد الخطاب الديني.

الإعلامية قصواء الخلالى المستشار محمود فوزي الامانة الفنية للحوار الوطني في المساء مع قصواء الحوار الوطنى أسامة الأزهري تجديد الخطاب الديني

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